Timber Pioneer zu zwei Drittel an Universal Investment vermietet

Frankfurt am Main (ots) -



- Universal Investment mietet in Frankfurts erstem Holz-Hybrid-Bürogebäude ca.

10.000 m2

- Timber Pioneer bietet insgesamt mehr als 15.000 m2 im ersten Holz-Hybrid-Büro

Frankfurts

- Übergabe an Universal Investment als Ankermieter in Q2/2024, Mietdauer 12

Jahre



Nicht einmal vier Monate nach dem Richtfest unterzeichnen UBM Development und

Paulus Immobilien, die den Timber Pioneer in einem 75:25 Joint Venture

errichten, mit Universal Investment einen Mietvertrag über fast 10.000 m2.

Universal Investment wird mit ca. 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die

Flächen nutzen. "Die Vermietung zeigt, dass unser Strategiewechsel aufgeht",

erläutert Martin Löcker, COO der UBM Development AG, "UBM kommt damit dem Ziel,

europäischer Marktführer in der Entwicklung von Holzbauten zu werden, einen

weiteren Schritt näher."