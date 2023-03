First Hydrogens Pläne für Kanada werden durch den neuen kanadischen Bundeshaushalt für eine ‚grüne‘ Wirtschaft unterstützt

Vancouver, B.C., 30. März 2023 / IRW-Press / - Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) begrüßt den kürzlich angekündigten kanadischen Bundeshaushalt und die darin verankerte starke Förderung von Investitionen in eine saubere Wirtschaft. Der kanadische Haushalt 2023 sieht mehrere neue Initiativen vor, bei denen die Bekämpfung des Klimawandels, die Umstrukturierung der kanadischen Wirtschaft und die Förderung der Schaffung der „Net-Zero-Industries“ von morgen im Mittelpunkt stehen. Die neuen Bundesinitiativen umfassen eine Reihe klarer und kalkulierbarer Steuergutschriften für Investitionen, kostengünstige strategische Finanzierungen sowie gezielte Investitionen und Programme, die auf die besonderen Bedürfnisse von Sektoren oder Projekten von nationaler wirtschaftlicher Bedeutung abgestimmt sind.

Zu den Bundesprogrammen, die First Hydrogen betreffen, gehören Steuergutschriften für Investitionen in sauberen Wasserstoff (17,7 Mrd. Dollar) und in die Herstellung emissionsfreier Technologien (11,1 Mrd. Dollar) sowie niedrigere Steuersätze für die Herstellung emissionsfreier Technologien (1,3 Mrd. Dollar). Die Bundesförderprogramme ergänzen die Förderprogramme der Provinz Quebec, die das Unternehmen für sein erstes Ökosystem für grünen Wasserstoff ausgewählt hat. In der Stadt Shawinigan werden Entwicklungsstandorte für die lokale Produktion von grünem Wasserstoff und die Montage der emissionsfreien Nutzfahrzeuge von First Hydrogen geprüft.

First Hydrogen bietet eine Null-Emissions-Lösung durch die Produktion und Bereitstellung von grünem Wasserstoff, Tankstellen und wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen der nächsten Generation. Die kommerziellen Einsatztests der beiden Wasserstoff-Demonstrationsfahrzeuge des Unternehmens beginnen derzeit im Vereinigten Königreich, und weitere Produktionsstätten für grünen Wasserstoff werden im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Manitoba bewertet.

Balraj Mann, CEO von First Hydrogen, sagt dazu: „Die neue politische Unterstützung wird zur Förderung einer sauberen kanadischen Wirtschaft beitragen, die Wohlstand, Arbeitsplätze und lebendigere Gemeinden in ganz Kanada schafft. Sie dürfte durch entscheidende Investitionen in Produktion und Infrastruktur auch das Vertrauen der Investoren in den kanadischen Cleantech-Sektor stärken.“