Nach einem starken April wird es wieder schwer für Aktien

von Sven Weisenhaus

Die Saisonalität spricht klar dafür, dass es in den kommenden Wochen an den Aktienmärkten zu deutlich steigenden Kursen kommen wird. Denn der April ist im DAX mit einem durchschnittlichen Kursanstieg von 2,84 % der zweitbeste Börsenmonat eines Jahres, gemessen an den Kursentwicklungen seit 1988.



(Quelle: https://www.stockstreet.de/boersen-tools/saisonale-charts)