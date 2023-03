MORGAN STANLEY stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Salzgitter AG von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 34 auf 34,60 Euro angehoben. Die positive Ergebnisentwicklung bei den Herstellern von Karbonstahl halte an, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kursentwicklung sei allerdings auseinander gelaufen. Salzgitter und Voestalpine notierten nahe ihrem historischen Hoch im Kurs/Gewinn-Verhältnis, während ArcelorMittal und SSAB einen deutlichen Abschlag aufwiesen - trotz steigender Gewinnschätzungen und überlegenen Barmittelumschlags. Gabriel hebt entsprechend SSAB auf "Overweight"./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 20:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 36,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Alain Gabriel

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34,60

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m