Digitalisierungsförderungen als Chance für UnternehmenDigitalisierung ist längst nicht mehr nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeitfür Unternehmen, um am Markt bestehen zu können. Gerade in Zeiten von Covid-19hat sich gezeigt, wie wichtig digitale Prozesse sind. Doch viele Unternehmenscheuen die Kosten, die mit einer solchen Umstellung einhergehen. Hier kommendie Digitalisierungsförderungen ins Spiel: Der Staat unterstützt Unternehmenfinanziell dabei, ihre Betriebsprozesse zu digitalisieren und somitwettbewerbsfähig zu bleiben.Von diesen Förderungen können Unternehmen in Österreich 2023 profitierenÖsterreich bietet je nach Bundesland eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten fürUnternehmen. Ziel der Förderprogramme ist es, den Digitalisierungsprozess inUnternehmen voranzutreiben und infolgedessen Arbeitsplätze zu sichern.Eine der bekanntesten Förderungen ist die Digitalisierungsoffensive "KMU.DIGITAL4.0", welche durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, kurz BMAW,in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich initiiert wurde. Im Rahmender Digitalisierungsförderung werden hier nicht nur die Beratungskosten, sondernauch Investitionen in Digitalisierungsprojekte gefördert. Eine weitere Förderungist beispielsweise "ERFOLGPLUS 23", welches von der WKO Oberösterreich initiiertwurde. Dieses Programm fördert Unternehmen bei der Umstellung auf digitaleProzesse mit bis zu 50 Prozent der Beratungsleistungen. Auch kleinereUnternehmen können von dieser Förderung profitieren, da sie keineMindestprojektgröße vorschreibt.Mit dem Förderprogramm "DIGITAL STARTER 23", bei welchem digitale Projekte durchdas Land Oberösterreich und WKO Oberösterreich mit 40 Prozent bezuschusstwerden, werden Digitalisierungsvorhaben unterstützt, die dieWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessern. Neben den genannten gibt esjedoch viele weitere regionale Förderprogramme. Die meisten österreichischenBundesländer bieten eigene Programme an, um Unternehmen bei der Digitalisierungzu unterstützen. Es lohnt sich also, sich auch über regionaleFördermöglichkeiten zu informieren.Informationen beschaffenDie Beantragung von Förderungen kann schnell zu einem komplexen Unterfangenwerden. Umso wichtiger ist es, sich im Vorfeld gut zu informieren und daspassende Förderprogramm zu finden. Hierbei kann eine professionelle Beratungdurch Steuerberater oder Förderberater sinnvoll sein.Es gibt allerdings auch kostenlose Informationsmöglichkeiten: DieWirtschaftskammern bieten Beratung und Informationsveranstaltungen zuDigitalisierungsförderungen an. Auch die Wirtschaftskammer Österreich stellt aufihrer Website umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Förderprogrammenzur Verfügung. Zudem soll es auch im Bereich Forschung und Entwicklung im Jahr2023 neue Fördermöglichkeiten geben. Hier plant das Bundesministerium fürKlimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ein neuesProgramm, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen voranzutreiben undwettbewerbsfähig zu bleiben.