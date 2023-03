Pflegevorausberechnung 1,8 Millionen mehr Pflegebedürftige bis zum Jahr 2055 zu erwarten

- Anstieg bis 2055 geht zum großen Teil auf Pflegebedürftige ab 80 Jahren zurück

- Sachsen-Anhalt und Thüringen mit geringsten relativen Zuwächsen, Bayern und

Baden-Württemberg mit den höchsten



Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland wird allein durch die

zunehmende Alterung bis 2055 um 37 % zunehmen. Laut den Ergebnissen der

Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird ihre Zahl

von rund 5,0 Millionen Ende 2021 auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen.

Dabei werden bereits 2035 etwa 5,6 Millionen (+14 %) erreicht. Nach 2055 sind

keine starken Veränderungen mehr zu erwarten, da die geburtenstarken Jahrgänge

aus den 1950er und 1960er Jahren, die sogenannten Babyboomer, dann durch

geburtenschwächere Jahrgänge im höheren Alter abgelöst werden. 2070 dürfte die

Zahl der Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) bei

etwa 6,9 Millionen (+38 %) liegen, wie die Pflegevorausberechnung in einer

Variante mit konstanten Pflegequoten zeigt. Die Pflegequote berechnet sich als

Anteil der Pflegebedürftigen an der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht. Sie

zeigt das Risiko, in einem bestimmten Alter pflegebedürftig zu sein.