Über 3 Millionen Schutzsuchende zum Jahresende 2022 in Deutschland

WIESBADEN (ots) -



- Über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer suchen infolge des russischen

Angriffskriegs Schutz in Deutschland

- Neben ukrainischen Schutzsuchenden erstmals über zwei Millionen Schutzsuchende

anderer Nationalitäten registriert

- Höchste Anteile Schutzsuchender an der Bevölkerung in Bremen, Berlin und

Hamburg



Zum Jahresende 2022 waren in Deutschland rund 3,08 Millionen Menschen als

Schutzsuchende im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der registrierten Schutzsuchenden

gegenüber dem Vorjahr um 1,14 Millionen Personen. Dieser höchste Zuwachs

innerhalb eines Berichtsjahres seit Beginn der Statistik im Jahr 2007 ist auf

die Fluchtmigration aus der Ukraine zurückzuführen: Infolge des russischen

Angriffskriegs suchten Ende 2022 rund 1,01 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer

Schutz in Deutschland. Schutzsuchende sind Ausländerinnen und Ausländer, die

sich nach Angaben des AZR unter Berufung auf völkerrechtliche, humanitäre oder

politische Gründe in Deutschland aufhalten.