Bertelsmann verzeichnet 2022 mit mehr als 20 Mrd. Euro höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatzwachstum um 8,3 Prozent auf 20,2 Mrd. Euro

- Operating EBITDA mit 3,2 Mrd. Euro auf Rekordniveau stabil

- Konzernergebnis erneut über 1 Mrd. Euro

- Eigenkapital von 15 Mrd. Euro

- Fortschritte bei der Umsetzung der Konzernstrategie

- Boost-Investitionen von 1,6 Mrd. Euro



Bertelsmann hat das Geschäftsjahr 2022 mit dem höchsten Umsatz in seiner

Geschichte abgeschlossen und die Marke von 20 Mrd. Euro überschritten. Durch den

starken Umsatzanstieg hielt das internationale Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmen sein Operating EBITDA mit 3,2 Mrd. Euro trotz eines

heraufordernden Marktumfelds auf dem Rekordniveau des Vorjahres stabil.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "2022 war fürBertelsmann ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Unser Umsatz hat die Marke von 20Milliarden Euro überschritten. Der Konzernumbau und die Strategie dervergangenen Dekade zeigen ihre Wirkung. Wir wachsen und sind hochprofitabel. Wirwerden bis 2026 fünf bis sieben Milliarden Euro in unsere Boost-Strategieinvestieren. Allein 2022 lagen die Boost-Investitionen bei 1,6 Milliarden Euro."Thomas Rabe betonte: "Unsere drei großen Ertragssäulen RTL Group, Penguin RandomHouse und Arvato werden von den drei Sprintern BMG, Bertelsmann Education Groupund Bertelsmann Investments flankiert. Bei der Umsetzung unserer strategischenPrioritäten haben wir im vergangenen Jahr erneut gute Fortschritte gemacht - vomAusbau der RTL-Streaming-Angebote über Zukäufe unsererBewegtbild-Produktionsunternehmen und zahlreiche Vertragsnahmen mit prominentenKünstlern wie Angelina Jolie bis hin zum Ausbau unserer Dienstleistungsgeschäfteund dem Erwerb der Kontrollmehrheit am brasilianischen Bildungsunternehmen Afya,in das wir insgesamt knapp eine Milliarde Euro investiert haben."Der Konzernumsatz von Bertelsmann wuchs um 8,3 Prozent und organisch um 4,1Prozent auf 20,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 18,7 Mrd. Euro). Nahezu alle Bereicheverzeichneten ein teils deutliches Wachstum.Das Operating EBITDA wurde mit 3,2 Mrd. Euro auf dem hohen Vorjahresniveaugehalten (Vorjahr: 3,2 Mrd. Euro), trotz höherer Streaming-Anlaufverluste.Insbesondere die Unternehmensbereiche Bertelsmann Education Group, Arvato undBMG trugen zu dieser Entwicklung bei. Das Operating EBITDA lag damit zum drittenMal in Folge über 3 Mrd. Euro. Vor Anlaufverlusten für die Streaming-Geschäfteder RTL Group lag das Operating EBITDA bei 3,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,4 Mrd.Euro).Das Konzernergebnis lag mit 1,1 Mrd. Euro erneut über der Milliardenschwelle,allerdings unter Vorjahr (2,3 Mrd. Euro). Im Vorjahr führten Neubewertungen bei