OVB: Vertriebsprovisionen erreichen Rekordniveau

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die OVB Holding AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) das EBIT leicht um 1 Prozent auf 22 Mio. Euro gesteigert und damit die Range der eigenen Guidance am unteren Ende erreicht. In der Folge reduziert der Analyst zwar sein Kursziel, bestätigt aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Nettogewinn mit 14,7 Mio. Euro leicht um rund 1 Mio. Euro unter dem Vorjahr gelegen. Dies sei im Wesentlichen einer Verschlechterung des Finanzergebnisses aufgrund von negativen Fair-Value Änderungen des Wertpapierbestands infolge des allgemeinen Zinsanstiegs geschuldet gewesen. Trotz des kleinen Rückgangs in der Bottom-Line werde die Dividende auf Vorschlag des Vorstands an die nächste Hauptversammlung stabil bei 0,90 Euro je Aktie gehalten. Nach Meinung des Analysten sei die Guidance des Unternehmens für 2023 vorsichtig, zumindest was das EBIT betreffe. Das Management erwarte derzeit nur 16 bis 19 Mio. Euro EBIT, bei einem Umsatzniveau, das grob in der Größenordnung des vergangenen Geschäftsjahres oder leicht darüber liegen solle. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 24,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro), erneuert aber das Rating „Accumulate“.



