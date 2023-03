Entspannung bei Lieferketten - Maschinenbauer zuversichtlicher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stimmung der deutschen Maschinenbauer hat sich angesichts einer zunehmenden Entspannung bei den Lieferketten aufgehellt. In diesem Jahr erwarten 70 Prozent der Firmen nominal - einschließlich Preiserhöhungen - ein Umsatzwachstum, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Maschinenbauverbandes VDMA hervorgeht. "Zwar melden immer noch mehr als die Hälfte der Unternehmen merkliche oder gravierende Beeinträchtigungen in ihren Lieferketten. Die Lage hat sich seit Mitte letzten Jahres jedoch Schritt für Schritt gebessert", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Nur noch 6 Prozent der Unternehmen erwarteten in den nächsten Monaten eine Verschlechterung der Versorgungssituation. Bei der Umfrage im Dezember 2022 waren es noch 15 Prozent. Jedes vierte Unternehmen stellt sich inzwischen auf eine verbesserte Versorgungslage ein. "Die Belieferung mit Elektronikkomponenten bleibt jedoch herausfordernd. Fast jedes dritte Unternehmen meldet hier gravierende Engpässe", sagte Wiechers. Insgesamt blicken 40 Prozent der Befragten verhalten optimistisch auf das laufende Jahr. Im Dezember waren es 37 Prozent. An der Umfrage im März beteiligten sich 639 Firmen.

Sorgen bereitet der exportorientierten deutschen Schlüsselindustrie mit mehr als einer Million Beschäftigten der Fachkräftemangel. Drei von vier Befragten meldeten merkliche oder gravierende Engpässe. Lediglich 4 Prozent rechnen mit einer Entspannung in den kommenden drei Monaten./mar/DP/mis