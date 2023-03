Obwohl die Aktie des zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen zählenden Covestro (ISIN: DE0006062144) seit Anfang Februar 2023 von 44 Euro bis Mitte März 2023 auf bis 36 Euro zurückgefallen war, befindet sie sich auf Sicht der vergangenen sechs Monate noch mit 30 Prozent im Plus. Da sich das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten verbessert hat, wird von positiven Quartalszahlen ausgegangen, die am 28.4.23 bekannt gegeben werden.

Wegen des nachlassenden Kostendrucks erhöhte Goldman Sachs die Schätzungen für den Chemiekonzern und bekräftigte mit einem Kursziel von 64 Euro die Kaufempfehlung für die Covestro-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Niveau vom Anfang März bei 42 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.