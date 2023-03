Valeo kündigt zwei neue Großaufträge für sein LiDAR der dritten Generation an (FOTO)

Paris, Frankreich (ots) - Valeo, Weltmarktführer im Bereich ADAS, gibt bekannt,

dass nun auch ein bedeutender asiatischer Fahrzeughersteller sowie ein führendes

amerikanisches Robotaxi-Unternehmen den SCALA 3 LiDAR von Valeo einsetzen

werden. Bereits im Jahr 2022 konnte Valeo Stellantis als Kunden für seinen

neuesten LIDAR-Sensor gewinnen und verbucht somit mittlerweile Aufträge im Wert

von mehr als 1 Milliarde Euro für den SCALA 3.



Mit dem SCALA 1 und 2 von Valeo wurde das bedingt automatisierte Fahren in Staus

Realität. Mit dem SCALA 3 kann aufgrund eines größeren Nutzungsumfangs und der

Unterstützung höherer Geschwindigkeiten der Einsatzbereich von Privatfahrzeugen

erheblich erweitert werden - zum Vorteil der Kunden. Valeo ist außerdem ein

Technologieführer für die Ausstattung von Robotaxis. Der SCALA 3 macht es

möglich, Robotaxis großflächig einzusetzen, weil Valeo seine bewährte,

marktführende Technologie in Großserie produzieren kann.





Valeo war das erste Unternehmen, das LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware fürKraftfahrzeuge in industriellem Maßstab gefertigt hat und ist nach wie vorführend in diesem Bereich.Marc Vrecko, President der Comfort and Driving Assistance Business Group vonValeo, sagte: "Mit über zehn Jahren Entwicklungs- und fünf JahrenProduktionserfahrung hat sich die LiDAR-Technologie von Valeo als zuverlässigerwiesen. Sie ist außerdem durch mehr als 575 Patente geschützt. Die neuenAufträge zeigen, dass unsere Technologie die Erwartungen verschiedener Märkteerfüllt - seien es Privatfahrzeuge oder Robotaxis. Sie bestätigen aber auchunsere weltweit führende Position in diesem Bereich. Wir arbeiten bereits mitKunden in Europa, Asien und Nordamerika und freuen uns auf die Zusammenarbeitmit neuen Partnern, um die Mobilität weltweit sicherer zu machen undautomatisiertes Fahren weiter voranzubringen."Der SCALA 3 LiDAR von Valeo ist das Herzstück der nächsten Generation vonhochautomatisierten Systemen. Er wird den Einsatzbereich von bedingtautomatisierten Fahrzeugen (Stufe 3) ausweiten sowie höhere Geschwindigkeiten(bis zu 130 km/h) und den Einsatz von Robotaxis (Stufe 4) in großem Maßstabermöglichen. Dank seines laserbasierten Systems erzeugt Valeo SCALA 3 ein3D-Bild der Fahrzeugumgebung und liefert eine Punktwolke mit einer für einAutomobilsystem bisher unerreichten Auflösung. Mit mehr als 12 Millionen Pixelnpro Sekunde (das 16-fache im Vergleich zu SCALA 2), einem Erfassungsbereich von200 Metern für Objekte mit geringer Reflektivität und 300 Metern bei Objektenmit hoher Reflektivität sieht es fast alles, insbesondere Objekte, die für dasmenschliche Auge unsichtbar sind.