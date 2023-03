PAUL eröffnet erste offizielle Anlage in Ostdeutschland- Energiesparen durch Digitalisierung der Gebäudetechnik (FOTO)

Mannheim (ots) - Die Seniorenresidenz Lutherhof in Eisleben ist Vorreiter in

Ostdeutschland, wenn es um das Thema Energiesparen geht.

SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde erkannte das Potenzial des Mannheimer

Unternehmens PAUL Tech AG, das mit seinem System maßgeblich Energie im

Gebäudesektor einsparen kann und brachte den Vorstand Maiko Dufner mit Silke

Otto, Geschäftsführerin der Seniorenresidenz Lutherhof in Eisleben zusammen.

Seit wenigen Monaten ist PAUL nun in der Seniorenresidenz installiert und die

ersten Ergebnisse sind sichtbar. Darüber informierte Katrin Budde mit allen

Beteiligten bei der offiziellen Eröffnung der Anlage am vergangenen Mittwoch.



Die stark steigenden Energiekosten sind für die Wohnungswirtschaft eine große

Herausforderung. Dies gilt insbesondere auch für Seniorenwohnheime. Aufgrund der

besonderen Nutzung ist es nicht möglich, einfache Energieeinsparmaßnahmen wie

eine maximale Raumtemperatur von 19 ° Celsius einzustellen. Um diesem Problem

effizient zu begegnen, setzt die Seniorenresidenz Lutherhof in Eisleben auf das

digitale Regelsystem der PAUL Tech AG aus Mannheim. Am 22. März war die

offizielle Einweihung der Anlage, zu der die Schirmherrin und

SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde gemeinsam mit Geschäftsführerin Silke

Otto geladen hatten. Sowohl Vertreter des Landratsamts, von der

Landesenergieagentur und interessierte Wohnungsbaugesellschaften waren vor Ort,

um sich von der Wirkweise von PAUL zu überzeugen.