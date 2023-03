Sparbuch statt Aktienmarkt? So legen Deutsche ihr Vermögen an

Deutsche bleiben ihrer Sparer-DNA treu

Wer einmal einen Blick auf die Daten der Bundesbank geworfen hat, wird schnell feststellen, dass die deutsche Sparer-DNA weiterhin intakt bleibt. Über 40 Prozent des deutschen Geldvermögens sind an zinslose Spareinlagen gebunden. Das sind knapp drei Billionen Euro, die bei einer Inflationsrate von sieben Prozent dieses Jahr 210 Milliarden Euro an Wert verlieren werden. Diese Passivität gegenüber dem Thema ist nicht neu. Gerade nach dem Platzen der Dotcom-Blase um die 2000er-Wende herum, haben deutsche Anleger dem Kapitalmarkt den Rücken abgewandt und sich anderen Assetklassen wie z.B. Immobilien zugewandt.

Neben Spareinlagen setzen Deutsche zudem weiterhin verstärkt auf Versicherungsprodukte bei der Altersvorsorge. Die Kapitallebensversicherung gehört zu den beliebtesten Produkten bei der privaten Altersvorsorge. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass sich eine derartige Versicherung in den meisten Fällen nicht auszahlt. Die hohen Verwaltungskosten und der Mangel an einer Kapitalmarktbindung sorgen dafür, dass z.B. eine Geldanlage an der Börse über ETFs weitaus ertragreicher ist.

Wie stehen Deutsche im europäischen Vergleich da?

Deutsche bauen nach und nach Geldvermögen auf, der Trend ist positiv, was zunächst einmal ein gutes Zeichen ist. Das spannende am Vergleich mit anderen europäischen Ländern ist der Grund für den Vermögensanstieg. Deutsche werden nicht reicher, weil sie hohe Renditen auf ihre Assets erzielen, sondern weil ihre Sparleistung überdurchschnittlich hoch ist. Andere Länder in der EU (z.B. Schweden) haben eine weitaus geringere Sparleistung, aber höhere Wachstumsraten im Geldvermögen, weil mehr Kapital an der Börse wachsen darf. Das Geld arbeitet “quasi” für die Menschen mit - und nicht umgekehrt.

Der Vergleich der realen Vermögensrenditen im Euroraum der vergangenen Jahre zeigt, dass Deutschland mit unserem Nachbarn Österreich zu den Schlusslichtern gehört. Während Italien und Spanien im Durchschnitt über vier Prozent Rendite erzielen konnten, liegen Deutsche bei rund zwei Prozent. Das liegt ohne Zweifel am vorsichtigen Sparverhalten der deutschen Haushalte.

Woher kommt die „Angst“ vor dem Kapitalmarkt?

Deutsche haben viel mitgemacht. Historisch betrachtet können wir uns glücklich schätzen, dass die Aktionärsquoten trotz Hyperinflation, Dotcom-Blase und weitere Wirtschaftskrisen weiterhin relativ hoch geblieben sind. Die Ängste der betroffenen Generationen wurden weiter getragen an die neuen Generationen, die dadurch voreingenommen sind. Doch gerade bei den jüngeren Menschen - den Millennials - spürt man ein deutlich höheres Interesse an den Kapitalmärkten. Das kann unter anderem an dem Einfluss von Social Media liegen, wo Finanz-Content in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen hat.

Wichtig ist, dass die Finanzbildung stärker in den Lehrplänen an den Schulen integriert wird. Die Angst vor der Börse ist insbesondere darin begründet, dass wir zu wenig über sie wissen. Menschen tendieren grundsätzlich dazu, sich vor Dingen zu fürchten, von denen sie wenig wissen. Mehr Bildung würde aus unserer Sicht die Beziehung zwischen Anlegern und Börse viel gesünder gestalten.