FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt auch am Donnerstag weiter im Erholungsmodus. Angesichts nachlassender Sorgen um den Bankensektor und gestützt auf die Hoffnung einer Kehrtwende in der Zinspolitik der Notenbanken gingen die Anleger wieder vermehrt ins Risiko, schrieben die Marktexperten vom Broker Aktivtrades.

Der Dax notierte am Mittag mit 1,02 Prozent im Plus bei 15 485,13 Punkten. Zuvor hatte er im Verlauf das höchste Niveau seit fast drei Wochen erklommen. Getragen wurde die Erholung hierzulande wie schon am Vortag von Immobilien- und Technologiewerten sowie den Banken.