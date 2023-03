London beauftragt Open-Data-Spezialisten Better für eine bessere Notfallversorgung in der Metropolregion

London (ots) - Der Anbieter marktführender Open-Data-Plattformen im

Gesundheitswesen Better hat in Großbritanniens Hauptstadt erfolgreich eine

digitale Lösung für die Notfallbehandlung implementiert. Die Patient*innenakten

"London Care Record" und "Urgent Care Plan" ermöglichen es Londoner*innen, ihre

Pflege- und Versorgungswünsche für Notfallsituationen digital mit Gesundheits-

und Pflegefachkräften zu teilen. Das Projekt strebt eine bessere Notfallmedizin

in der gesamten Region an.



Der Open-Data-Spezialist Better hat eine neue Lösung für die Planung der

Notfallbehandlung des Londoner Gesundheits- und Pflegesystems entwickelt.

Initiator ist die "Pan London Strategic Commissioning Group (SCG)", die das

sogenannte OneLondon-Projekt im Dezember 2021 gestartet hat. Better wird von den

IT-Unternehmen Atos, ReStart, CareIS, XYCare und FreshEHR bei der Umsetzung

unterstützt.