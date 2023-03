Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pfaffenhofen (ots) - Viel Komfort und maximalen Platz auf wenig Fläche,hochwertigen Wohnraum und nahezu grenzenlose Gestaltungsfreiheit, all das bietendie modernen Modulhäuser "Ready4Space" von Rupp Gebäudedruck. Das Besonderedaran: Die Tinyhouses kommen aus dem Drucker. Zur neuen Architekturserie gehörenbisher vier Modelle, die so oder angepasst an individuelle Bauherrenwünsche,schlüsselfertig oder als Ausbauvarianten, bestellt werden können. Damit setzendie kreativen Betonbauspezialisten der Rupp Gebäudedruck GmbH einmal mehrMaßstäbe für zeitgemäßes, werthaltiges Bauen und unterstreichen erneut - nachdem Bau des ersten und größten 3D-gedruckten Mehrfamilienhauses Europas und demweltweit ersten Katalog für 3D-gedruckte Häuser - ihren Führungsanspruch in derTechnologie des Gebäudedrucks.Die Modulhäuser gibt es bereits ab einer Größe von 23 Quadratmetern: "Unserkleinstes Modell 'Pluto' wird vor allem angefragt, wenn Eigentümer ihrenbestehenden Wohnraum vergrößern möchten", erzählt Yannick Maciejewski,Geschäftsführer der Rupp Gebäudedruck GmbH. Gemeinsam mit den Brüdern Fabian undSebastian Rupp hat er das junge Unternehmen im vergangenen Jahr gegründet."Viele wünschen sich ein zusätzliches Arbeits- oder Gästezimmer. Gute 20Quadratmeter sind dafür eine angenehme Größe. Dabei können unsere Kleinsthäuserentweder freistehend auf einem Grundstück errichtet oder als Anbau in einbestehendes Gebäude integriert werden."Komfortable, hochwertige Minihäuser mit kleinem Bad und effizienter Dämmung"Pluto" ist, ebenso wie seine größeren Geschwister "Puck", "Cupid" und"Kallisto", standardmäßig mit einem kleinen Bad und einer elektrischenDeckenheizung ausgestattet. "Natürlich ist das Bad kein Muss", sagt Maciejewski."Wer ein reines Arbeitszimmer als Anbau braucht, kann das Bad auch weglassen -da gehen wir sehr individuell auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kundenein." Zudem kommen alle Minihäuser mit einem Wärmedämmverbundsystem. "Das sorgtfür einen top Wärmedämmwert und einen niedrigen Energieverbrauch der Häuser -was in Zeiten ambitionierter Klimaziele und hoher Energiekosten einenerheblichen Mehrwert darstellt", so der Bauingenieur und Geschäftsführer.Vier Modelle zwischen 23 und 77 QuadratmeternMacht "Pluto" seinem namensgebendem Zwergplaneten in Sachen Größe noch alleEhre, kommen die anderen drei Modelle der Tinyhouses schon deutlich größerdaher. "Unser 'Puck' bietet auf 36 Quadratmetern reichlich Platz für einenkomfortabel großen Wohn- oder Arbeitsraum. 'Cupid' verteilt seine gut 65Quadratmeter auf zwei Gebäudeteile, so dass dieses Modell mindestens zwei Zimmer