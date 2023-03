Ferienimmobilien mit zukunftsfähigen Ansätzen Ganzheitliche Erholung als Konzept (FOTO)

Hamburg (ots) - Die diesjährige ITB stand ganz im Zeichen von Veränderung. Was

sich nicht verändert hat, ist das Reisebedürfnis der Deutschen. Einer aktuellen

Studie des ADAC zufolge haben 32 Prozent der Befragten sogar im Vergleich zum

Vorjahr ein gesteigertes Urlaubsbedürfnis. Dennoch wird sich in puncto Reisen

einiges verändern.



"Transformation findet auf vielen Ebenen aktuell statt", betont Hamid M.

Farahmand, Geschäftsführender Gesellschafter von CLAVIS INTERNATIONAL. "Doch

einem Wandel sollte zunächst vor allem ein Umdenken vorausgehen. Die

Urlaubsbedürfnisse haben sich längst verändert. In Zeiten von Pandemie,

Energiekrise und steigenden Preisen wird es immer wichtiger, die

Erholungssuchenden bereits bei ihrer Planung abzuholen, um ihnen ein

sorgenfreies, ganzheitliches Urlaubserlebnis zu bieten. Transparente

Preisstruktur, flexible Buchungen und Angebote rund um einen nachhaltigen Urlaub

werden zukünftig mehr Raum einnehmen. Ebenso ist der Anspruch an die

Ferienunterkunft gestiegen. Lifestyle, Wohnkomfort und Großzügigkeit sind

gefragt." Das öffnet auch den Markt für ganzheitliche Erholungskonzepte über den

Hotelaufenthalt hinaus und setzt die Ferienimmobilienbranche in den Fokus.