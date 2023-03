Vancouver (British Columbia), den 30. März 2023 / IRW-Press / Atco Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Atco“) (CSE: ATCM; Frankfurt: QP9; US: ATMGF) freut sich bekannt zu geben, dass die endgültige Interpretation der zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekte im St. George‘s Bay Basin im Südwesten von Neufundland bestätigt, dass auf den Liegenschaften des Unternehmens zwei bis drei vorrangige ovale Schwerkraftanomalien vorhanden sind.

Die detaillierte Interpretation umfasst eine Inversionsmodellierung, um eine 3D-Ansicht der Schwerkraftanomalie in der Tiefe zu erhalten, sowie die Integration des magnetischen Signals. Die relativ geringe Dichte des Salzes und die minimale magnetische Suszeptibilität der Evaporit-Lagerstätten im Vergleich zu den umliegenden Gesteinsarten machen die Untersuchung zu einer idealen Explorationsmethode.

Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen einen vorrangigen Abschnitt mit Schwerkraftanomalien sowie Anomalien mit magnetischen Tiefstwerten, die mit der Interpretation von Salzdomstrukturen am südlichen Ende der Landbesitze des Unternehmens übereinstimmen. Die 3D-Interpretation des Modells weist darauf hin, dass die Salzdomstruktur in einer Tiefe von 300 bis 400 Metern unterhalb der Oberfläche vorkommen und sich so tief erstrecken könnte, wie es das Modell vorhersagt (etwa 1.600 Meter unterhalb der Oberfläche).

Die bemerkenswerteste Anomalie, die im Folgenden als „Ziel Golden“ bezeichnet wird, weist eine Größe von etwa 3 mal 1,5 Kilometer sowie eine starke Korrelation mit der Signatur des magnetischen Tiefstwertes auf.

Das sekundäre Ziel, das im Folgenden als „Ziel Baldy“ bezeichnet wird, ist etwa 6 mal 1,5 Kilometer groß und weist eine etwas weniger markante Schwerkraft- und Magnetkorrelation auf. Die lineare Beschaffenheit dieser Anomalie kann als zwei getrennte Anomalien betrachtet werden, die in der Tiefe dieselben Wurzeln haben.

Die Größe und die Abmessung der Schwerkraftanomalie sind jenen der Schwerkraftanomalie Fischell‘s Brook Salt Dome* von Atlas Salt ähnlich, die sich etwa 15 Kilometer nördlich des Ziels Golden befindet und eine Größe von 4,1 mal 1,3 Kilometer aufweist. Im Rahmen der Explorationsbohrungen bei Fischell‘s Brook ist man ab einer Tiefe von 360 Metern unterhalb der Oberfläche auf Salz gestoßen.