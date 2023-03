Globale SAS Studie Unternehmen weltweit wenig resilient / Deutschland unter dem Durchschnitt (FOTO)

Heidelberg (ots) - Weniger als die Hälfte der Führungskräfte weltweit meint, ihr

Unternehmen sei darauf vorbereitet, Disruptionen und wirtschaftlichen

Unwägbarkeiten standzuhalten. Dies zeigt der globale "Resiliency Rules Report"

(https://www.sas.com/de_de/insights/resiliency.html) , den SAS, einer der

weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche

Intelligenz (KI), unter 2.400 Managern von mittleren und großen Unternehmen

durchgeführt hat. Grundlage für die Einschätzung sind fünf Prinzipien, die

sogenannten "Resiliency Rules": Speed & Agility, Innovation, Equity &

Responsibility, Data Culture & Literacy sowie Curiosity.



Die Studie zeigt eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit:

Fast alle Befragten halten Resilienz für geschäftsrelevant, aber bei der

Umsetzung sehen sie noch deutlichen Handlungsbedarf. Dabei sind die Befragten

mehrheitlich (70 Prozent) optimistisch, was die wirtschaftliche Zukunft in ihrer

Region angeht, ganze 80 Prozent geben zudem an, aktuell in Planung und Strategie

für mehr Resilienz zu investieren.