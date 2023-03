Reflex kündigt strategische Investition in Cleantech-Hersteller von Graphen an

30. März 2023 Vancouver, BC / IRW-Press / - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE:RFLX) (OTC: RFLXF) (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“), freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Zeichnungsvereinbarung sowie eine Vereinbarung über eine strategische Investition in Bio Graphene Solutions Inc. („BGS“) eingegangen ist. BGS ist ein privates Nanotechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigem Graphen spezialisiert. Als Teil der strategischen Investition in BGS erwartet Reflex, dass es von der Zusammenarbeit mit BGS an potenziellen Cross-Development-Projekten profitieren wird, welche die Erkundung von nachgelagerten Anwendungen beinhalten, die jegliches Graphitmaterial ergänzen, das aus dem Ruby-Graphite-Projekt des Unternehmens bezogen wird.

Graphen ist ein Kohlenstoff-Allotrop und wird gemeinhin als zehn Kohlenstoffschichten oder weniger definiert. Graphen kann als Leistungsadditiv die Eigenschaften verschiedener Endmaterialien erheblich verbessern, u. a. Festigkeit, Leitfähigkeit, Biegsamkeit und Durchlässigkeit in unterschiedlichen Produkten und Anwendungen. Die Vielseitigkeit von Graphen ermöglicht überlegene Ergebnisse und Wertschöpfung in einer Reihe von rohstoffbasierten und spezialisierten Branchen, von Asphalt, Beton und Kunststoffen bis hin zu Elektronik, Biomedizin und Energiespeicherung.

BGS hat ein eigenes Verfahren zur Herstellung von hochwertigem und kostengünstigem Graphen aus 100 % organischen Ausgangsmaterialien über einen skalierbaren Cleantech-Produktionsprozess entwickelt und ist damit ein attraktiver Partner für Unternehmen, die Nanotechnologie in ihr Produktportfolio und ihre bestehende Lieferkette integrieren möchten. BGS hat bereits einen bedeutenden Wert seiner Technologie bewiesen, indem es als eines der ersten Unternehmen Graphen erfolgreich als flüssiges Zusatzmittel für die Verwendung in kommerziellem Transportbeton eingeführt hat, wodurch der Bedarf an Zement in ausgewählten kommerziellen Mischungen um mehr als 15 % gesenkt werden konnte. BGS arbeitet auch mit namhaften Produktentwicklungspartnern in verschiedenen Branchen zusammen, die den Einsatz von Graphen zur Ergänzung bestehender Technologien für andere hochwertige Anwendungen erforschen.