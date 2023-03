Golden Independence vergibt Option auf Kupferkonzession Fraser Lake

Vancouver, British Columbia, 30. März 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NN) (das „Unternehmen“ oder „Golden Independence“) freut sich, die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung für das Kupferkonzessionsgebiet Fraser Lake bekannt zu geben, das an den Quesnel Trough im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia grenzt (die „Optionsvereinbarung“). Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung ist die Firma Valleyview Resources Ltd. („Valleyview“), eine private Firma mit Sitz in British Columbia, zum Erwerb sämtlicher Anteile an den drei Claim-Gruppen, aus denen sich das 9.900 Hektar große Projekt zusammensetzt, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr (Net Smelter Return Royalty/„NSR“) von 2 %, berechtigt, indem sie eine gestaffelte Zahlung in Form von 3 Millionen Aktien sowie Explorationsaufwendungen in Höhe von 300.000 Dollar tätigt. Das Kupferkonzessionsgebiet Fraser Lake liegt in einer Entfernung zwischen 40 und 55 Kilometer nordwestlich der Gemeinde Fraser Lake in British Columbia. Das Unternehmen ist darüber informiert, dass Valleyview ein erstmaliges öffentliches Angebot seiner Wertpapiere in Form eines Börsengangs anstrebt.

„Wir haben Fraser Lake vor einem Jahr zu den Kosten der Absteckung erworben und werden nun den wahren Wert des Projekts über eine erhebliche Aktienbeteiligung an der Firma Valleyview, die Fraser Lake als Eckpfeiler für ihren Börsengang exploriert, erschließen“, so CEO Jeremy Poirier. „Das Projekt wurde von der Unternehmensführung wegen seiner guten Aussichten auf eine Kupfer-Molybdän-Porphyrmineralisierung, die vom geologischen Umfeld und von der Lage des Projekts gestützt werden, ausgewählt. Der Deal mit Valleyview hat dies nun bestätigt und für die Aktionäre von Golden Independence sind damit entsprechende Vorteile verbunden.“

Die Übernahme von Fraser Lake durch Golden Independence erfolgte durch Abstecken im Anschluss an historische Explorationsarbeiten zur Auffindung von porphyrischen Lagerstätten mit Kupfer- und Molybdänmineralisierung in Verbindung mit einer Reihe von Endako-Plutonen, die in den aus Karbonaten sowie klastischen und vulkanischen Gesteinen bestehenden Cache Creek-Komplex eingedrungen sind. Im Rahmen einer geochemischen Untersuchung der regionalen Seesedimente (Quest West) stieß man zunächst auf Zonen mit Kupfer- und/oder Molybdänanomalien in den Entwässerungssystemen der niedrigen Bergrücken, in denen sich die Plutone befinden. Eine im Jahr 2008 durchgeführte luftgestützte Elektromagnetik- und Magnetikmessung (AeroTEM III) ermittelte dann magnetische und/oder elektromagnetische Anomalien im Entwässerungssystem, die sich aus der anomalen Geochemie ergeben und attraktive Explorationsziele darstellen.