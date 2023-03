Wirtschaft Dax am Mittag weiter stark - Technologiewerte im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine deutlichen Gewinne vom Morgen bis zum Donnerstagmittag gehalten. Gegen 12:35 wurde der Leitindex mit 15.510 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die Kursliste führten am Mittag Infineon, Zalando und Continental an, während die Aktien der Deutschen Börse, von Porsche und Rheinmetall Verluste zu verbuchen hatten. Der positive Verlauf des Dax beeinflusst auch die Aktienauswahl der Anleger. "Die Marktteilnehmer setzen am Donnerstag weiter auf steigende Kurse im Gesamtmarkt und fokussieren sich auf zyklische Unternehmen und Technologiewerte", sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Mittag.