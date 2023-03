Regierungswechsel steht bevor / Parlamentswahl in Finnland

Berlin/Helsinki, Finnland (ots , Finna) - In Finnland wird am 02. April 2023 ein

neues Parlament gewählt. Jüngsten Umfragen zufolge ist eine Fortsetzung der

derzeitigen Fünf-Parteien-Koalition unwahrscheinlich. Chancen auf den Wahlsieg

haben die Sozialdemokraten (SDP) von Ministerpräsidentin Sanna Marin, die

liberalkonservative Nationale Sammlungspartei (Kokoomus) und die

rechtspopulistischen Basisfinnen (Perussuomalaiset).



"Ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Regierung muss die Konsolidierung

der Staatsfinanzen stehen", sagt Niklas Becker, Finnland-Experte von Germany

Trade & Invest (GTAI) in Helsinki. Die finnische Staatsverschuldung ist zwischen

2019 und 2022 von 64,9 auf 70,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Bei

einer unveränderten Politik würde sie, so die Prognose des Internationale

Währungsfonds (IWF), bis 2027 auf 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.