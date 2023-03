Palladium One kündigt strategische Eigenkapitalbeteiligung von Glencore an

30. März 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / - Palladium One Mining („Palladium One“ oder „PDM“) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Glencore plc („Glencore“) eine Zeichnungsvereinbarung über eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4.252.050 CAD (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung wird PDM 28.347.000 Stammaktien („Stammaktien“) zu einem Preis von 0,15 CAD pro Stammaktie begeben. Nach Abschluss der Privatplatzierung wird Glencore ca. 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis besitzen.

„Wir heißen Glencore als Aktionär willkommen und freuen uns, dass unsere Bemühungen um den Aufbau eines Portfolios von Nickel-Kupfer-Sulfid-Projekten in erstklassigen Rechtsgebieten von einem Branchenführer anerkannt und befürwortet werden. Unserer Ansicht nach unterstreicht diese Transaktion den tiefen Abschlag auf den fundamentalen Wert und die Strategie, zu dem die PDM-Aktien gehandelt werden.

Durch die Nutzung seiner Finanzressourcen und seines Fachwissens wird Palladium One seine Strategie weiter umsetzen, ein größtmögliches Engagement in kritischen Mineralen pro Aktie zu erreichen.

Wir sehen der Zusammenarbeit mit dem Explorationsteam von Glencore entgegen, um unsere gemeinsamen Explorations- und Erschließungsziele voranzutreiben“, so Derrick Weyrauch, seines Zeichens Chief Executive Officer von PDM.

„Es ist uns eine Freude, ein Kerninvestor bei Palladium One zu werden. Dem Managementteam ist es gelungen, ein beträchtliches Landpaket mit einem Schwerpunkt auf kritische Minerale zusammenzustellen. Die bisherigen Explorationsergebnisse sind sehr ermutigend und wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Palladium One auf dem bisherigen Erfolg des Teams aufzubauen“, erklärt Wayne Ashworth, der bei Glencore als Head of Nickel Assets verantwortlich zeichnet.

Der Nettoerlös der Privatplatzierung soll für Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Nickelprojekten des Unternehmens, für zukünftige Explorations- und Erschließungsarbeiten, als Working Capital sowie für Gemeinkosten und Verwaltungsausgaben verwendet werden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung werden Palladium One und Glencore einen Investorenvertrag (der „Investorenvertrag“) abschließen, welchem zufolge Glencore bestimmte marktübliche Rechte zustehen, einschließlich von Beteiligungsrechten an zukünftigen Wertpapieremissionen und dem Recht, eine Person in das technische Komitee von Palladium One zu berufen (dieses Komitee wird bei Abschluss dieser Investition eingerichtet). Gemäß dem Investorenvertrag stimmt Glencore bestimmten üblichen Übertragungs- und Stillhaltebeschränkungen zu.