Mit "Compass" Diversität im Consulting fördern / Recruiting-Veranstaltung von Bain exklusiv für Frauen

München/Wien (ots) - Einmal mehr lädt die internationale Unternehmensberatung

Bain & Company zu ihrem Recruiting-Event "Compass" ein. Die Veranstaltung findet

am 25. und 26. Mai 2023 in Berlin statt. Teilnehmen können herausragende

Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie Doktorandinnen

aller Fachrichtungen.



"Bei Bain bringen wir Talente mit unterschiedlichsten Erfahrungen,

Hintergründen, Stärken und Perspektiven zusammen", erklärt Bain-Partner Nikolaus

Zacher, zuständig für das Recruiting in Deutschland und Österreich.

"Entsprechend vielfältig ist der Background unserer Teams sowohl in fachlicher

als auch in persönlicher Hinsicht. Zugleich entwickeln wir jedes einzelne

Mitglied konsequent weiter, um so außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen." Und

er ergänzt: "'Build your own Bain' ist unser Versprechen an alle

Mitarbeiter:innen, den eigenen Weg selbstbestimmt gestalten zu können." Neben

spannenden Projekten in einem internationalen Umfeld profitieren Consultants bei

Bain unter anderem von flexiblen Arbeitszeitmodellen, individuellen Coachings

sowie Initiativen wie dem länderübergreifenden Netzwerk Women@Bain.