HOWOGE, OTTO WULFF und BIM entwickeln gemischtes Quartier als Wohn- und Arbeitsort für rund 1.500 Menschen (FOTO)

Berlin (ots) - Auf einer Fläche von ca. drei Hektar soll in Berlin-Lichtenberg

ein neues, gemischtes Stadtquartier für rund 1.500 Menschen entstehen. Das

Quartier "Fennpfuhler Tor" befindet sich zwischen der Max-Brunnow-Straße,

Storkower Straße und dem S-Bahnring am südwestlichen Rand des Wohngebiets

"Fennpfuhl" und soll die drei Stadtteile Lichtenberg, Prenzlauer Berg und

Friedrichshain miteinander verbinden. Vor allem dringend nachgefragter Wohnraum

für unterschiedliche Nutzergruppen, aber auch Flächen für Verwaltung,

Gastronomie, Nahversorgung, Büros, Kreativräume sowie soziale Infrastruktur sind

Teil der Planung.



Als Grundstückseigentümer haben sich die landeseigene HOWOGE

Wohnungsbaugesellschaft mbH, die OTTO WULFF Projektentwicklung GmbH sowie das

Land Berlin, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM),

zu einer aktiven und verantwortungsvollen Nachbarschaft verabredet. Mit dem

Ziel, eine soziale, wirtschaftliche und ökologische sowie flächen- und

energieeffiziente Bebauung für das gesamte Areal zu realisieren, wurde im

Oktober 2022 ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt und nun entschieden.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Insgesamt zwölf Planergemeinschaften u.a. aus Berlin, Bremen, Hannover,Barcelona und Amsterdam hatten Entwürfe und Ideen eingereicht. Am 23.03.2023verlieh die Wettbewerbsjury unter Vorsitz von Prof. J. Miller Stevens den erstenPreis an den Entwurf von MLA+ GmbH (Berlin/Rotterdam) mit Lysann SchmidtLandschaftsarchitektur (Wismar) . Der zweite Preis ging an asp Architekten GmbH(Stuttgart) mit HOLZWARTH Landschaftsarchitektur (Berlin) , den dritten Platzkonnten Studiomauer GbR (Hannover) mit Nolte Gehrke Partnerschaft vonLandschaftsarchitekten mbB (Berlin) für sich entscheiden.Siegerentwurf"Die Arbeit stellt eine solide und realistische Lösung der Aufgabe dar und isteine gute städtebauliche Grundstruktur für die künftige architektonischeEntwicklung in zeitnahen Realisierungswettbewerben", hieß es in der Begründungder Jury. Die Bebauung orientiert sich in Richtung Fennpfuhl an denBestandsgebäuden mit einer Höhe von acht Geschossen. In die Randbebauung entlangder Storkower Straße werden drei Hochhäuser integriert, die eine lärmschützende,identifikationsbildende und maßstäblich erkennbare Stadtkante ausbilden. DiesePlanung wird dem Kontext der Hochpunkte in der Umgebung (insbesondere demGustavo-Haus) gerecht. Die Vorhalteflächen für die künftig entstehendeStadtstraße zur Weiterführung des Verkehrs im Zusammenhang mit dem geplanten