Studie Europäische Unternehmen sehen Start-ups als Innovationsturbo / Firmen in Deutschland zurückhaltender als in anderen Ländern (FOTO)

Paris/Hamburg (ots) - Kooperationen mit Start-ups sind in Europa die Regel und

nicht die Ausnahme. 72 Prozent der Unternehmen führen heute Projekte mit

Start-ups durch. Zwei Drittel stufen die Zusammenarbeit als strategisch wichtig

bis entscheidend ein. Das ergibt der Open Innovation Report 2023 (https://www.so

prasteria.com/newsroom/publications/details/the-open-innovation-report-2023) von

Sopra Steria. Auffällig: Deutsche Unternehmen kooperieren im Vergleich mit den

weiteren untersuchten Ländern am wenigsten mit Start-ups. Der Report wurde in

Zusammenarbeit mit Ipsos und Wissenschaftlern der Business School INSEAD

erstellt. Für die Studie wurden 1.648 Unternehmen und Start-ups in zehn

europäischen Ländern befragt.



Open Innovation, bei der Unternehmen mit Start-ups zusammenarbeiten, um neue

Lösungen für ihre geschäftlichen Herausforderungen zu finden, entwickelt sich

zur Standardstrategie. Treiber sind die neuen Arbeitsgewohnheiten, die sich

während der Pandemie durchgesetzt haben, sowie die weltweite

Konjunkturabschwächung. Beides verändert die Geschäftsrealität und damit die Art

und Weise, wie Unternehmen Innovationen vorantreiben und neue Geschäftsmodelle

identifizieren.