Moderna finalisiert Abkommen mit Regierung von Republik Kenia hinsichtlich Errichtung von mRNA-Fertigungsanlage

Cambridge (Massachusetts) und Nairobi (Kenia), Accesswire, 30. März 2023. Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA), ein Biotechnologieunternehmen, das auf dem Gebiet der Boten-RNA- (mRNA)-Therapeutika und -Impfstoffe Pionierarbeit leistet, und die Regierung der Republik Kenia haben ein Abkommen hinsichtlich der Errichtung einer mRNA-Fertigungsanlage in der Republik Kenia finalisiert. Dies wird die erste mRNA-Fertigungsanlage des Unternehmens in Afrika sein.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit der Regierung der Republik Kenia wird Moderna eine hochmoderne mRNA-Anlage in Kenia errichten, in der jedes Jahr bis zu 500 Millionen Impfstoffdosen hergestellt werden können. Das Unternehmen geht davon aus, dass die neue Anlage die Herstellung von Wirkstoffen und Arzneimitteln für Kenia und den afrikanischen Kontinent ermöglichen wird. Darüber hinaus wird diese Anlage über Kapazitäten für Krankheitswellen verfügen, um auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf dem Kontinent und in allen Teilen der Welt rasch reagieren zu können.

„Die Finalisierung unseres Abkommens mit der Regierung der Republik Kenia ist ein Eckpfeiler unserer globalen Strategie im Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit der wir den Menschen in Afrika mRNA-Innovationen in Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf, wie etwa akute Atemwegsinfektionen, hartnäckige Infektionskrankheiten wie HIV oder Ausbruchsgefahren wie Zika und Ebola, zur Verfügung stellen“, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Dies verdeutlicht auch unser Vertrauen in das Investitionsklima in Kenia und die Bedeutung des Einsatzes der mRNA-Technologie, um die Sicherheit im Gesundheitswesen in Afrika zu verbessern. Wir danken auch der US-Botschafterin in Kenia, Meg Whitman sowie Samantha Power in ihrer Rolle als Administratorin der United States Agency for International Development für ihre großartige Unterstützung dieses Projekts.“