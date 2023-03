Deutsche Edelfisch GmbH auf der Messe Grünes Geld in Stuttgart Die Fachmesse rund um das Thema ethische und nachhaltige Geldanlagen war ein voller Erfolg (FOTO)

Neustadt-Glewe (ots) - Die Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG war am 17.

und 18. März 2023 als Aussteller auf der Messe Grünes Geld in Stuttgart

vertreten. Zudem war Hans Acksteiner, der gemeinsam mit Dr. Paul-Daniel

Sindilariu die Deutsche Edelfisch GmbH gegründet hat, einer der angesehenen

Referenten, die Interessenten im Rahmen eines umfangreichen Vortragsprogramms

zum Thema ethische und nachhaltige Geldanlagen informierten.



Redner und Geschäftsführer Hans Acksteiner: "Alternative Geldanlagen werden für

Anleger immer interessanter und wichtiger. Immer mehr Menschen möchten nicht nur

eine gute Rendite erzielen, sondern zugleich soziale oder ökologische Projekte

unterstützen. Auf der Messe Grünes Geld nimmt das Thema seit jeher eine zentrale

Stellung ein. Für uns von der Deutschen Edelfisch GmbH war die Veranstaltung ein

voller Erfolg. So bot sie sowohl den Besuchern als auch den Ausstellern die

Möglichkeit, sich aktiv über aktuelle Fragestellungen auszutauschen. Neben einem

umfangreichen Vortragsprogramm profitierten Interessenten von spannenden

Podiumsdiskussionen - die perfekte Gelegenheit, den eigenen Horizont zu

erweitern."