Berlin (ots) - Verbraucher werden Kredite zu Konsumzwecken im Jahr 2023 in

vergleichbarem Maß nutzen wie im Vorjahr. Dies prognostiziert der aktuelle

Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes. Grundlage des KKI ist eine

Untersuchung unter 1.900 Verbraucherhaushalten, die im Februar nach ihren

Konsum- und Finanzierungsabsichten befragt wurden. Mit einem Wert von 95 Punkten

zeigt der Index für das laufende Jahr eine stabile Kreditnachfrage auf

Vorjahresniveau an.



Index-Wert steigt um 17 Punkte





Im Vergleich zur Jahresmitte 2022 hat sich die Verbraucherstimmung mit Blick aufdie Finanzierung von Konsumanschaffungen in 2023 signifikant aufgehellt. Sohatte der im Juni/Juli 2022 erhobene Konsumkredit-Index mit einem Wert von 78Punkten einen Tiefstwert erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war mit einer tendenziellleicht rückläufigen Kreditaufnahme bis Mitte 2023 zu rechnen."DieVerbraucherstimmung hat sich in den letzten Monaten spürbar verbessert", sagtJens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, und ergänzt: "Viele Menschenhaben das Bedürfnis, aufgeschobene Anschaffungen nachzuholen und zufinanzieren".Mehr Kredite für UnterhaltungselektronikDem aktuellen Index gemäß rechnet der Bankenfachverband für 2023 mit mehrKrediten für Unterhaltungselektronik und für sonstige Konsumgüter. Konstantbleiben soll die Nutzung von Autofinanzierungen sowie von Krediten für Möbel,Küchen und Haushaltsgroßgeräte.Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken inDeutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum-und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken habenmehr als 170 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen undfördern damit Wirtschaft und Konjunktur.Der Konsumkredit-Index prognostiziert die private Kreditaufnahme in denkommenden zwölf Monaten. Dazu befragt Ipsos halbjährlich rund 1.900 Haushalteüber das Finanzmarktpanel der GfK. Ein Indexwert von 100 zeigt eine Entwicklungauf Vorjahresniveau, ab 125 steigt die Kreditnutzung signifikant an.