BERENBERG stuft Ionos auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der starke Ausblick des Webhosters beseitige einen von drei Belastungsfaktoren, schrieb Analyst Usman Ghazi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Themen Liquidität und Aktienüberhang blieben aber präsent. Dennoch biete der massive Bewertungsabschlag gegenüber GoDaddy und Squarespace eine attraktive Einstiegschance./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 06:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 14,28EUR gehandelt.