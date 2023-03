Gemeinsam stark für die Zukunft Haufe X360 Partner Summit 2023

Bonn (ots) - Am 29. und 30. März 2023 veranstaltete Haufe X360 seinen jährlichen

Partner Summit 2023 im Kameha Grand in Bonn. Unter dem Motto

"Zukunft.Gemeinsam.Gestalten." trafen sich 130 Partner, Kunden und

Führungskräfte aus dem Mittelstand, um über die digitale Zukunft zu sprechen.



Die Veranstaltung wurde von Carsten Thieß, Geschäftsführer EES Business Group,

eröffnet. Konkrete Einblicke in den Status Quo von Haufe X360 inklusive Ausblick

auf strategische Projekte gab President of Cloud ERP bei Haufe X360 Carsten

Schröder. Schröder betonte in seinem Vortrag die Bedeutung echter

Partnerschaften auf Augenhöhe, um gemeinsam den deutschen Mittelstand

erfolgreich zu digitalisieren und in die Zukunft zu führen: "Wir sind mehr als

die Summe unserer Einzelteile. Gemeinsam schaffen wir es, die Digitalisierung im

DACH-Markt voranzutreiben."