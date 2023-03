Prüfverfahren für mehr Effizienz der Heizungs-Check / Um den Energieverbrauch der Heizungsanlage zu regulieren, gibt es den Heizungs-Check, für alle, die sparsam heizen möchten

Berlin (ots) - Die wenigsten kennen den Energieverbrauch ihrer Heizung. Abhilfe

schafft der Heizungs-Check: Mit dem Prüfverfahren ermittelt ein Fachhandwerker

zuverlässig, wo die Schwachstellen der Heizung liegen. Das Serviceportal

"Intelligent heizen" (https://intelligent-heizen.info) informiert darüber, wie

der Heizungs-Check funktioniert und was er bewirkt.



In einer Heizungsanlage steckt mehr Einsparpotenzial als die meisten denken.

Denn auch wenn eine Heizung einwandfrei läuft, kann es sein, dass an der ein

oder anderen Stelle Energiefresser sitzen, die die Heizkosten unnötig in die

Höhe treiben. Die üblichen Verdächtigen sind falsch eingestellte Heizungspumpen,

überdimensionierte Heizkessel oder Heizungsventile. Das Heizsystem und alle

damit verbundenen Geräte und Komponenten werden beim Heizungs-Check bewertet.