PUMA - Kursziel erreicht!

Zuvor hieß es im Insight: "Bei einem weiteren Hochlauf, wäre zunächst mit einem Anstieg bis zum Widerstand bei 55 Euro zu rechnen. Die Marke von 55,00 Euro wurde fast erreicht. Über 55,00 Euro sollte ein weiterer Hochlauf bis zum 50er-EMA folgen." Das Kursziel um 55 Euro wurde am heutigen Donnerstag erreicht, der 50er-EMA im weiteren Kursverlauf am Tageshoch. Es könnte nun zu einem nachhaltigen Abprall am 50er-EMA nach unten kommen.

Trading-Strategie: