Estée Lauder Investor-Update – Kosmetikkonzern kauft Luxusmarke! Turn-Around in Sicht?

Estée Lauder generiert mittlerweile 28 Prozent der Umsätze online über eigene Webshops oder ausgewählte Vertriebspartner mit Onlineshops und ist damit auf Augenhöhe mit dem Wettbewerber L’Oréal, die ebenfalls ein Online-Anteil von 28 Prozent ausweisen. Im Offline-Bereich erzielt Estée Lauder über den Vertriebskanal Travel Retail, was den Reise-Einzelhandel an Flughäfen, in Flugzeugen, auf Kreuzfahrtschiffen oder in Freihandelszonen wie Hainan beinhaltet, den meisten Umsatz. Unter Department Stores fallen Warenhäuser wie zum Beispiel in Deutschland die Warenhäuser von Galeria, von Müller oder die Luxus-Kaufhäuser KaDeWe, Alsterhaus oder Oberpollinger. Darüber hinaus vertreibt Estée Lauder seine Produkte in 1.600 eigenen Geschäften, wobei davon lediglich 250 Läden mehrere Marken aus dem Portfolio von Estée Lauder anbieten.

