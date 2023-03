FSD Pharma nimmt ehemaligen CEO von Celsius Holdings, Gerry David, in Advisory Board auf

Toronto, 30. März 2023 / IRW-Press/ - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios an innovativen Aktiva und biotechnologischen Lösungen für die Behandlung herausfordernder neurodegenerativer, entzündlicher und metabolischer Erkrankungen widmet, gab heute die Aufnahme von Gerry David in das Advisory Board von FSD Pharma bekannt. Herr David ist vor allem für seine fünfjährige Tätigkeit als Chief Executive Officer von Celsius Holdings Inc., einem Hersteller von kalorienfreien Fitnessgetränken, bekannt, wo er an der Spitze einer Trendwende stand, die zu einer globalen Verkaufsexplosion, einem Kapitalzufluss seitens renommierter strategischer Investoren sowie zu einer Erhöhung der Marktkapitalisierung führte, die den Aktionärswert um das 35-Fache auf über 9 Milliarden $ steigerte.

„Ich habe im Laufe meiner Karriere unzählige Produkte gesehen und ich kann ehrlich behaupten, dass ich noch nie etwas so Einzigartiges und Revolutionäres gesehen habe wie jenes Produkt, das FSD Pharma entwickelt, um Alkoholvergiftungen und dem Alkoholmissbrauch entgegenzuwirken“, sagte Gerry David. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten Team an der Entwicklungsstrategie zu arbeiten, und begrüße die Möglichkeit, meine Ressourcen und Erfahrungen einzubringen, um zum Erreichen des Ziels beizutragen, in Zukunft ein kommerzialisiertes Produkt auf den Markt zu bringen“, fügte Herr David hinzu.

„Gerry ist eine Legende in der Geschäftswelt und seine Einblicke sind gleichbedeutend mit der kürzlichen Aufnahme von Kevin Harrington in unser Advisory Board“ (siehe Pressemitteilung vom 28. Februar 2023), sagte Anthony Durkacz, Interim Chief Executive Officer von FSD Pharma. „Gerrys Erfolge in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Lieferkettenmanagement und Wertschöpfung sind unvergleichlich. Er wird von unschätzbarem Wert für die Führung unserer gesamten Pipeline sein und vor allem intensiv an der strategischen Planung, der Einführung und den Betrieben unseres neuen Forschungs- und Entwicklungsprogramms hinsichtlich Alkoholmissbrauchs beteiligt sein. Wir heißen ihn im Team herzlich willkommen.“