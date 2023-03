EUR/USD bleibt weiter stark

Die Long-Position hat das Kursziel um 1,090 USD am heutigen Donnerstag erreicht. Bereits am Vortag wurde der Stopp deutlich in den Gewinn auf 1,080 USD nachgezogen. Solange der 10er-EMA nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, ist mit eher weiter steigenden Kursen im EUR/USD zu rechnen.

