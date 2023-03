Düsseldorf (ots) - Die Steuerzahlungen eines Unternehmens können einen

erheblichen Teil der Liquidität kosten. Deshalb sind viele Unternehmen ständig

auf der Suche nach legalen Möglichkeiten, dabei zu sparen. Große Konzerne haben

in diesem Bereich oft einen Vorsprung, da sie über Ressourcen und Expertise

verfügen, um komplexe Steuerstrategien zu entwickeln und umzusetzen.



"Doch auch kleinere Unternehmen können von den Tricks und Taktiken der Konzerne

lernen und somit ihre Steuerbelastung senken", erklärt "Mr. Umstrukturierung"

Soufian El Morabiti. Er entwickelt zukunftsorientierte Steuerstrategien für

mittelständische Unternehmen und kennt die besten Maßnahmen, um die Ausgaben für

Steuern zu minimieren. Gerne verrät er in diesem Gastbeitrag fünf Tipps, die

Unternehmen von Konzernen lernen können, um Gewinne zu maximieren.





1. Investitionsabzugsbetrag geltend machenMittelständische Unternehmen können durch die Nutzung desInvestitionsabzugsbetrages Steuern sparen. Die Unternehmen können einen Teil dergeplanten Ausgaben für bewegliche Güter wie Maschinen, Möbel oder Fahrzeuge imlaufenden Jahr bereits abschreiben - seit dem 01.01.2022 sogar bis zu 50Prozent. Diese sofortige gewinnmindernde Berücksichtigung reduziert dieSteuerlast ohne tatsächliche Ausgaben. Die Steuerlast wird somit in Vermögenumgewandelt.2. Sonderabschreibungen nutzenKMU mit einem jährlichen Gewinn von unter 200.000 Euro können zudem durch dieNutzung von Sonderabschreibungen ihre Steuerbelastung reduzieren. DieseAbschreibungen müssen innerhalb von fünf Jahren vorgenommen werden. Dabei ist eswichtig zu beachten, dass neben den linearen Abschreibungen auch 20 Prozent derHerstellungs- und Anschaffungskosten zusätzlich als Sonderabschreibung geltendgemacht werden können. Diese zusätzliche Abschreibung kann eine wertvolleUnterstützung bei der Minimierung der Steuerbelastung sein.3. Geschäftsführergehalt optimierenViele Unternehmer zahlen sich selbst kein Gehalt aus, was zu einem unnötigenVerlust des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer führt. In diesem Jahrbeträgt der Grundfreibetrag 10.347 Euro. Um von diesem Steuerfreibetrag zuprofitieren, sollten Geschäftsführer mindestens 1.000 Euro Gehalt im Monatbeziehen. In schwierigen Zeiten kann es hingegen sinnvoll sein, hoheLohnzahlungen an den Geschäftsführer zu reduzieren, um die Steuerlast zuverringern.4. Rückstellungen überprüfenViele Betriebe nutzen bereits die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen,aber es gibt oft weitere potenzielle Risiken zu berücksichtigen. Es ist wichtig,alle finanziellen Verpflichtungen zu identifizieren, die in ihrer Höhe nochnicht feststehen. Durch die Bildung einer Rückstellung für die zu erwartendenLeistungen in der Bilanz kann nicht nur der zu versteuernde Jahresüberschuss,sondern auch die Vorauszahlungen für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer undGewerbesteuer gesenkt werden.5. Zur optimalen Rechtsform wechselnWer als Einzelunternehmer, Personengesellschaft oder Freiberufler einen Gewinnab circa 80.000 Euro erzielt, muss oft mehr als Kapitalgesellschaften zahlen undhaftet sogar mit seinem persönlichen Vermögen. Daher lohnt es sich, bei einemGewinn ab dieser Höhe zu überprüfen, ob eine Umwandlung in eine GmbH oderHoldingstruktur vorteilhafter sein könnte. Dies ist insbesondere dann relevant,wenn das Geld reinvestiert werden soll. Es gilt also abzuwägen, welcheRechtsform die beste Option für das Unternehmen ist, um finanzielle Belastungenzu minimieren.