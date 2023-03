Cewe geht vorsichtig optimistisch ins Jahr - Aktie legt zu

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe sieht derzeit keinen Einfluss der anhaltend hohen Inflation auf das Bestellverhalten der Kunden und damit auf die Umsatzentwicklung. Dennoch geht das Unternehmen mit Vorsicht ins neue Jahr, zumal sich auf der Wareneinsatz- und Kostenseiten wegen der inflationsbedingten Verteuerung Unsicherheiten ergeben. Beim Umsatz rechnet Cewe im laufenden Jahr mit einem Wert zwischen 720 Millionen Euro und 780 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte.

Beim Erreichen des Mittelwerts wäre das dann etwas mehr als im vergangenen Jahr. Das Nachsteuerergebnis soll zwischen 47 Millionen Euro bis 55 Millionen Euro liegen. Hier liegt der Mittelwert auf dem 2022er-Niveau. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis - wie bereits bekannt - steigern. Die Ziele liegen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte in einem freundlichen Umfeld zuletzt drei Prozent auf 96,80 Euro zu.