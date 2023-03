Quirin Privatbank schließt 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 8,0 Millionen Euro ab (FOTO)

Berlin (ots) -



- Quirin Privatbank betreut zusammen mit quirion 6,3 Milliarden Euro von 71.000

Kunden

- Unabhängig beratende Bank gewinnt 2022 neue Kundengelder in Höhe von 270

Millionen Euro

- Digitale Tochter quirion holt mehr als 250 Millionen Euro an neuen Einlagen

ein und steigert die Kundenzahl um 30 Prozent



Im schwierigen Geschäftsjahr 2022 erzielte die Quirin Privatbank einen Gewinn in

Höhe von 8,0 Millionen Euro. Das Ergebnis blieb erwartungsgemäß hinter dem des

Rekordvorjahres zurück. Aber im Kontext der kriegsbedingt herausfordernden

Rahmenbedingungen an den weltweiten Kapitalmärkten und der damit verbundenen

performancebedingten Rückgänge bei den verwalteten Kundenvermögen ist die

unabhängig beratende Bank mit dem Ergebnis sehr zufrieden.