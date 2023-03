Smarte interne Kommunikation ohne Sprachbarrieren dank Social Intranet

Wien (ots) - Smarte betriebsinterne Kommunikation ist in den bewegten Zeiten von

Hybrid Work, internationalen Belegschaften und Fachkräftemangel wichtiger denn

je. Die cleverste Kommunikation bringt allerdings nichts, wenn sie nicht

verstanden wird. Aus diesem Grund hat KenCube nun in sein Social Intranet ein

Übersetzungstool integriert, das Sprachbarrieren mühelos überwindet und ein

gutes Verstehen der Inhalte garantiert. Die Artikel können in KenCube per

Mausklick übersetzt werden. Davon profitieren die Beschäftigten, das Unternehmen

und das Betriebsergebnis.



Der Bedarf an interner Kommunikation in Betrieben ist enorm. Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter verlassen Organisationen, wenn ihnen essenzielle Informationen

oder Anerkennung fehlen. Dafür sind Beschäftigte zufriedener, produktiver und

loyaler, wenn sie Ziele, Know-how und Anerkennung erhalten. Dies wirkt sich

wiederum positiv auf den Betriebserfolg aus.