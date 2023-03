Shop Apotheke will schweizerischen Markt mit Partnerschaft aufrollen

BERN/SEVENUM (dpa-AFX) - Shop Apotheke stellt sein Geschäft in der Schweiz neu auf. Gemeinsam mit der dortigen Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Damit greifen die beiden Unternehmen den Handelskonzern Migros an, der erst jüngst die Übernahme des Schweiz-Geschäfts der Shop-Apotheke-Konkurrentin Zur Rose bekannt gegeben hatte. Bei den Aktionären von Shop Apotheke kam das gut an. Die Kapitalerhöhung im Zuge der Partnerschaft mit Galenica störte sie nicht.

So bringt Shop Apotheke ihr schweizerisches Geschäft in die zu Galenica gehörende Mediservice ein und übernimmt anschließend 51 Prozent an der Spezialapotheke, wie der im Nebenwerte-Index SDax notierte Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Gegenzug erhalten die Schweizer 1,2 Millionen Aktien von Shop Apotheke. Damit ergebe sich ein Wert von 86 Millionen Euro auf Basis eines volumengewichteten Durchschnittspreises der letzten 20 Handelstage vor der Vertragsunterzeichnung Höhe von 72 pro Aktie.