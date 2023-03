Neuer Bertelsmann-Geschäftsbericht zeigt Erfolge der Wachstumsstrategie (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Interaktiver Geschäftsbericht 2022 ab sofort online verfügbar

- Leitmotiv: "Boost - The Next Level"

- Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-Inhalte

veranschaulichen strategische Prioritäten



Der neue Geschäftsbericht 2022 von Bertelsmann ist ab sofort online verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen die Strategie und die Wachstumsdynamik innerhalb des

Konzerns. Mit "Boost - The Next Level" gibt der Geschäftsbericht einen Einblick

in die Fortschritte, die der Konzern im Rahmen seiner Strategie im vergangenen

Geschäftsjahr vorweisen kann. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Bildung

nationaler Media-Champions, der Ausbau globaler Inhaltegeschäfte sowie die

Stärkung der globalen Dienstleistungen, des Bereichs Onlinebildung und der

weltweiten Digitalbeteiligungen von Bertelsmann.