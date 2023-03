Es ist Zeit zu handeln, wie die Sustainability Days 2023 deutlich machen (FOTO)

Basel (ots) - Gestern ging die erste Ausgabe der Sustainability Days im Congress

Center Basel nach zwei Tagen erfolgreich zu Ende. Die 72 Anbieterinnen und

Anbieter in der Ausstellung sowie 171 Referierenden präsentierten den rund 1'500

Teilnehmenden Produkte, Lösungen, Strategien und Innovationen mit Fokus auf eine

nachhaltige Zukunft in den Bereichen Stadt, Raum, Umwelt und Wirtschaft.



Unter dem Motto "Get things done" präsentierten die Sustainability Days in den

vier Kongress- und Ausstellungsformaten SmartSuisse, Re' Summit, Future-Proof

Infrastructure und MUT - Messe für Umwelttechnik während dem 28. und 29. März

2023 Trends, konkrete Lösungen in Form von innovativen Produkten und

Dienstleistungen sowie Strategien und Ausblicke. "Wir freuen uns, dass die

Sustainability Days mit ihren 15 Themenschwerpunkten rund um Nachhaltigkeit

einen so hohen Anklang gefunden haben. Unser Ziel ist, uns künftig als zentrale

Plattform für eine nachhaltige Zukunft in den Bereichen Smart City, Corporate

Sustainability, Umwelttechnik und Infrastruktur zu etablieren", sagt Julien

Rousseau, Brand Director der Sustainability Days, zufrieden.