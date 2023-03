WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf niedrigem Niveau etwas stärker als erwartet gestiegen. In der vergangenen Woche legte sie um 7000 auf 198 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war nur ein Anstieg auf 196 000 erwartet worden.

USA: Wirtschaft wächst zum Jahresende 2022 etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist Ende 2022 etwas schwächer als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. In einer zweiten Schätzung war noch ein Wachstum um 2,7 Prozent ermittelt worden. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweischätzung gerechnet.

ROUNDUP: Minister peilen geringere Stromsteuer und Industriestrompreis an

MERSEBURG - Angesichts der gestiegenen Energiepreise haben sich die Länder darauf verständigt, dass der Bund die Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß prüfen soll. Dies sei ein vernünftiges Modell, sagte Sachsen-Anhalts Ressortchef Armin Willingmann nach der Energieministerkonferenz am Donnerstag in Merseburg in Sachsen-Anhalt. Der SPD-Politiker ist in diesem Jahr Vorsitzender der Konferenz.

ROUNDUP/Bundesnetzagentur: Volle Speicher auch ohne russisches Gas möglich

BONN/BERLIN - Nach dem Winter ist vor dem Winter: Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, geht davon aus, auch in den kommenden Winter 2023/24 mit vollen Erdgasspeichern starten zu können. "Wir kommen jetzt mit relativ vollen Speichern aus dem Winter. Das wird helfen, die Speicher über den Sommer ohne russisches Pipeline-Gas zu befüllen", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur dpa anlässlich des Endes des sogenannten Speicherjahres am 31. März. Ab April wird für gewöhnlich mehr Gas eingespeichert als entnommen.

Energieminister für Absenkung der Stromsteuer



ROUNDUP 2/Mehr Energie aus Erneuerbaren: EU verpflichtet sich zu höheren Zielen

BRÜSSEL - Bis 2030 müssen 42,5 Prozent der in der EU verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind-, Solar- oder Wasserkraft kommen. Als freiwilliges Ziel wird angestrebt, 45 Prozent zu erreichen, was dazu beitragen soll, dass die EU ihre Klimaziele erreicht, wie aus Mitteilungen der EU-Staaten und das Europaparlament von Donnerstag hervorgeht. Zuvor hatten sich Unterhändler der Institutionen auf einen entsprechenden Kompromiss geeinigt, der auch Atomkraft eine gewisse Rolle zugesteht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Donnerstag: "Die heutigen Beschlüsse sind ein riesiger Erfolg für die Europäische Union."

Spaniens Parlament billigt umstrittene Rentenreform



MADRID - Das Parlament hat in Spanien eine umstrittene Rentenreform gebilligt. Bei der Abstimmung im Unterhaus wurde das Projekt der linken Regierung am Donnerstag in Madrid von einer deutlichen Mehrheit gutgeheißen. Die konservative und die liberale Opposition stimmten neben kleineren Parteien geschlossen dagegen. Das Reformpaket war von den Gewerkschaften abgesegnet, von der Opposition und auch von Unternehmerverbänden aber scharf kritisiert worden.

ROUNDUP/Von China abkoppeln?: Von der Leyen will Beziehung neu austarieren

BRÜSSEL - Die EU muss ihr Verhältnis zu China nach Ansicht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neu ausrichten, um auf eine immer aggressivere Wirtschaftspolitik der Volksrepublik zu reagieren. "Unsere Beziehungen sind unausgewogen und werden zunehmend von Verzerrungen beeinflusst, die durch Chinas staatskapitalistisches System verursacht werden", sagte von der Leyen am Donnerstag in Brüssel. "Daher müssen wir diese Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Berechenbarkeit und Gegenseitigkeit neu austarieren."

Stellenindex: Angebot an Arbeitsplätzen bleibt hoch



NÜRNBERG - Das Angebot an Arbeitsplätzen in Deutschland ist ungeachtet der wirtschaftlichen Unsicherheiten im März auf hohem Niveau geblieben. Der Stellenindex Ba-x der Bundesagentur für Arbeit büßte zwei Punkte ein und wird mit 125 Punkten angegeben, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Damit hat er zwar seit Mai 2022 elf Punkte verloren, liegt im langjährigen Vergleich aber hoch. Der Referenzwert von 100 gibt den Durchschnitt des Jahres 2015 an.

Ifo: Stimmung ostdeutscher Unternehmen verbessert sich leicht

DRESDEN - Die Stimmung der ostdeutschen Unternehmen hat sich im März leicht verbessert. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft sei im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 95,4 Punkte gestiegen, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Donnerstag mit. Während die befragten Unternehmen ihre Lageeinschätzung geringfügig nach unten korrigierten, verbesserte sich ihr Ausblick auf die kommenden sechs Monate etwas.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich erneut etwas ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschenderweise erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 99,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 100,0 Punkte gerechnet.

Spanien: Inflation schwächt sich stark ab - Kernrate bleibt aber hoch

MADRID - In Spanien hat sich der Preisauftrieb im März dank eines statistischen Effekts stark abgeschwächt. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Monatsvergleich um 3,1 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die Inflationsrate noch deutlich höher bei 6,0 Prozent gelegen.

Ifo: Materialmangel in der Industrie löst sich allmählich

MÜNCHEN - Die Lieferprobleme der deutschen Industrie entspannen sich zusehends. Im März berichteten 41,6 Prozent der Unternehmen von Nachschubmangel für die Produktion, nach 45,4 Prozent im Februar. Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag mit. Für die Schlüsselbranchen Auto, Maschinenbau und Elektro ist die Lage jedoch nach wie vor vergleichsweise schwierig. Jeweils mehr als 60 Prozent der Firmen in diesen drei Industriezweigen meldeten Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten.

