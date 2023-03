Scanblue gewinnt Red Dot Design Award 2023 (FOTO)

Auetal/Schaumburg (ots) - Scanblue erhält weiteren hochkarätigen Industriepreis:

Die Hightech-3D-Scansysteme von Scanblue wurden soeben als Gewinner des Red Dot

Design Award 2023 ausgezeichnet.



"Wir sind stolz und empfinden diesen Preis als Dank für all unsere harte Arbeit

und all unser Herzblut, das wir jeden Tag in unsere Technologien investieren" so

Norbert Zimmermann, CEO von Scanblue, als er vom Gewinn des renommierten Red Dot

Design Award 2023 erfährt.