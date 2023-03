ACROBiosystems' neuer strategischer Schwerpunkt - Rationalisierung des Übergangs von der präklinischen Entwicklung zur Kommerzialisierung

Die Einrichtung eines GMP-Qualitätsmanagementsystems, das die strengen Standards während der gesamten präklinischen und klinischen Herstellung aufrechterhält, ist keine leichte Aufgabe. Dieses umfangreiche Engagement wird durch eine Investition in eine GMP-konforme Produktionsanlage belegt. Die GMP-Anlage von ACROBiosystems mit mehr als 180.000 m². ft verfügbar für die Herstellung von GMP-Produkten, einschließlich Zytokine, Enzyme und Antikörper. ACROBiosystems bietet auch kundenspezifische Rohstoffentwicklung in GMP-Qualität an, beginnend mit gezieltem Proteindesign, Gensynthese, Vektorkonstruktion, Proteinexpression und Scale-up- / Scale-out-Produktionsdienstleistungen.

ACROBiosystems, das von seiner Tochtergesellschaft betrieben wird, unterstreicht ebenfalls die Bedeutung seiner klinisch ausgerichteten Strategie. ACRODiagnostics Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen im Bereich der translationalen Medizin innerhalb der ACROBiosystems-Gruppe, das sich auf die Bereitstellung analytischer Reagenzien und kundenspezifischer Dienstleistungen für die klinische Diagnostikindustrie konzentriert. ACRODiagnostics hat ein umfassendes Team für die Entwicklung von Pathologietests zusammengestellt, das über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Diagnosekits und CRO-Dienstleistungen verfügt. Die ClinMax-Produktlinie umfasst sowohl Analysekits für biologische als auch für klinische Proben, um die klinische Umsetzung und Kommerzialisierung von Therapien zu beschleunigen. Mit einem Produktentwicklungsteam, das reich an Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Validierung von Kits für verschiedene Plattformen ist, wird sichergestellt, dass die angebotenen Produkte risikoarm und von hoher Qualität sind, ideal für die klinische Forschung.

"Mit dem Erfolg unserer ersten strategischen Entwicklungsphase treten wir in die zweite Phase unserer strategischen Entwicklung ein, in der wir uns auf klinisch relevantere Anwendungen konzentrieren und unsere Produktionskapazitäten ausbauen wollen. Dies trägt dazu bei, dass die Lieferkette in großem Umfang, in hoher Qualität und mit größerer Lokalisierung auf die Bedürfnisse unserer klinischen Kunden reagieren kann." erklärt Mike Chen, Vorsitzender und CEO von ACROBiosystems.

ACROBiosystems wurde auf der Grundlage von Kundenbedürfnissen gegründet und unterstützt weiterhin präklinische, klinische und kommerzielle Bemühungen weltweit.

Informationen zu ACROBiosystems Inc.

Die ACROBiosystems Group (SZ.301080) ist ein Biotechnologieunternehmen, das mit innovativen Produkten und Geschäftsmodellen einen Eckpfeiler der globalen Biopharmazie- und Gesundheitsindustrie bilden will. Das Unternehmen erstreckt sich über den gesamten Globus und hat zahlreiche langfristige und stabile Partnerschaften mit den weltweit führenden Pharmaunternehmen und zahlreichen bekannten akademischen Instituten aufgebaut. Das Unternehmen besteht aus mehreren Tochtergesellschaften wie ACROBiosystems, bioSeedin, Condense CapitalundACRODiagnostics.

