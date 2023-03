CREDIT SUISSE stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 49,10 auf 53,10 Euro hochgesetzt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterhersteller habe auch seine Jahresziele angehoben und ihn damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass der zuvor gegebene Ausblick konservativ gewesen sei, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob nun ebenfalls seine Schätzungen für die Umsätze bis 2025/26 an sowie auch für die Ergebnisse je Aktie in diesem Zeitraum./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 12:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 37,83EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Adithya Metuku

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53,10

Kursziel alt: 49,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m