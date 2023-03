Der Gesamtumsatz von Fosun International belief sich im Jahr 2022 auf 175,39 Mrd. RMB, ein Plus von 8,7% im Vergleich zum Vorjahr

HONGKONG und SHANGHAI, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Fosun International Limited (HKEX Aktiencode: 00656, „Fosun International") gab heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften („Fosun" oder die „Gruppe") seine Jahresergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (der „Berichtszeitraum") bekannt.

Im Jahr 2022 wurde die Wirtschaft durch das zunehmend schwierige makroökonomische Umfeld, die Zinserhöhungen des US-Dollars und die geopolitischen Spannungen weiter beeinträchtigt. Fosun setzte eine fokussierte Strategie um, legte weiterhin ein solides Fundament für seine Entwicklung und erzielte eine stetige Entwicklung in seinen Kerngeschäften. Während des Berichtszeitraums erzielte die Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,39 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 8,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die vier Kerntöchter Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal und Fosun FOLIDAY, die sich auf die Bedürfnisse der globalen Familienkunden in Bezug auf Gesundheit, Glück und Wohlstand konzentrieren, trugen 72% zum Umsatz bei, wobei der Umsatz von Fosun FOLIDAY deutlich um 49% auf 13,78 Mrd. RMB gestiegen ist. Aufgrund des wiederholten Ausbruchs der COVID-19-Pandemie im Jahr 2022 ,sowie der Turbulenzen und des Abschwungs auf den internationalen Kapitalmärkten, die zu hohen Geschäftskosten und einem Anstieg der schwebenden Verluste bei Investitionen auf dem sekundären Kapitalmarkt führten, wurden die Geschäftstätigkeit und die industriellen Investitionen der Gruppe insgesamt in unterschiedlichem Maße beeinträchtigt. Während des Berichtszeitraums belief sich der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Nettogewinn auf 0,54 Mrd. RMB.

Während des Berichtszeitraums hat Fosun seine Kapital- und Vermögensstruktur durch aktives Schuldenmanagement weiter optimiert, um den heftigen Schwankungen auf dem Kapitalmarkt wirksam zu begegnen und eine stabile Liquidität aufrechtzuerhalten. Zum Ende des Berichtszeitraums waren Barmittel, Bankguthaben und Festgelder reichlich vorhanden und beliefen sich auf 100,56 Mrd. RMB; das Verhältnis der Gesamtverschuldung zum Gesamtkapital betrug 53,2% und sank im Vergleich zu Mitte 2022 um 3,6 Prozentpunkte; die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten lagen auf einem niedrigen Niveau von 4,7%; der bereinigte Nettoinventarwert (NAV) betrug 21,6 HK$ pro Aktie.